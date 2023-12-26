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🔥 Ла Лига изменила финансовые правила. Это поможет «Барселоне»?

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Ла Лига изменила правила финансового фэйр-плей, чтобы клубы могли качественнее усилиться в ближайшие два трансферных окна, сообщает Radio Catalunya.

Клубы, превышающие лимит заработной платы, ранее могли использовать не более 50% своего бюджета. Теперь эта сумма будет увеличена до 60%. Более того, порог поднимется до 70%, если клуб подпишет звездного игрока, то есть того, кто получает 5% или более от зарплатного фонда команды.

Изменения вступают в силу в январе и останутся в силе в течение летнего трансферного окна. Очевидно, что «Барселоне» помогут подобные нововведения.

В связи с этим клуба может оформить нового полузащитника в январское окно. Каталонцы крайне сильно нуждаются в усилении после травмы Гави.

2 комментария
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Нет нет это не из за Мадрида, даже не думайте
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