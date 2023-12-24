FC Barcelona
Блог

«Барса» не хочет платить Левандовскому положенную прибавку к зарплате. На это у клуба есть две веские причины

Ла Лига Ла Лига
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

По информации от Ллуиса Мигельсанца, заместителя главного редактора Sport, «Барселона» надеется, что сможет избежать повышения зарплаты Роберта Левандовского в следующем сезоне.

 

Польский форвард перешел из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года за €45 млн, заключив контракт на три года с возможностью продления еще на год. Его соглашение было составлено таким образом, что его зарплата должна серьезно увеличиваться из года в год.

В первый сезон Левандовски получил €10 млн/год чистыми (по данным Capology), а за этот — уже €12.5 млн. Со следующего лета его зарплата должна увеличиться до €15-16 млн, что почти уравняет его с Френки де Йонгом, у которого самый большой заработок в каталонском клубе.

Однако, поскольку финансовые проблемы «Барсы» все еще не решены, а нападающий демонстрирует крайне скудные результаты в текущем сезоне, «блауграна» надеется остановить повышение его зарплаты. Его новый заработок может просто не вписаться в лимит, положенный каталонской команде.

В «Барселоне» знают, что Робертом очень интересуются клубы из Саудовской Аравии, которые могли бы заплатить за него немалую сумму, и там он мог бы получать зарплату, намного превышающую нынешнюю. Но «сине-гранатовые» не планируют расставаться с поляком, а он сам очень хочет провести еще один-два сезона в Испании, где он очень счастлив. Недавно агент игрока Пини Захави, который является большим другом Жоана Лапорты, прилетал в Барселону, чтобы обозначить, что его клиент не собирается уходить в ближайшее время.

Обе стороны полагают, что смогут достигнуть соглашения и пересмотреть условия, чтобы зарплата Левандовского смогла вписаться в нужный лимит.

В этом сезоне Роберт пока не может достигнуть прежней результативности. Он забил 9 голов и оформил 5 ассистов в 21 матче во всех соревнованиях. В последних пяти матчах Ла Лиги поляк забил только 1 гол, а «Барселона» ушла на рождественский перерыв, отставая от лидирующей «Жироны» на 7 очков.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий