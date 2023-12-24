«Барса» не хочет платить Левандовскому положенную прибавку к зарплате. На это у клуба есть две веские причины

По информации от Ллуиса Мигельсанца, заместителя главного редактора Sport, «Барселона» надеется, что сможет избежать повышения зарплаты Роберта Левандовского в следующем сезоне.

Польский форвард перешел из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года за €45 млн, заключив контракт на три года с возможностью продления еще на год. Его соглашение было составлено таким образом, что его зарплата должна серьезно увеличиваться из года в год.

В первый сезон Левандовски получил €10 млн/год чистыми (по данным Capology), а за этот — уже €12.5 млн. Со следующего лета его зарплата должна увеличиться до €15-16 млн, что почти уравняет его с Френки де Йонгом, у которого самый большой заработок в каталонском клубе.

Однако, поскольку финансовые проблемы «Барсы» все еще не решены, а нападающий демонстрирует крайне скудные результаты в текущем сезоне, «блауграна» надеется остановить повышение его зарплаты. Его новый заработок может просто не вписаться в лимит, положенный каталонской команде.

В «Барселоне» знают, что Робертом очень интересуются клубы из Саудовской Аравии, которые могли бы заплатить за него немалую сумму, и там он мог бы получать зарплату, намного превышающую нынешнюю. Но «сине-гранатовые» не планируют расставаться с поляком, а он сам очень хочет провести еще один-два сезона в Испании, где он очень счастлив. Недавно агент игрока Пини Захави, который является большим другом Жоана Лапорты, прилетал в Барселону, чтобы обозначить, что его клиент не собирается уходить в ближайшее время.

Обе стороны полагают, что смогут достигнуть соглашения и пересмотреть условия, чтобы зарплата Левандовского смогла вписаться в нужный лимит.

В этом сезоне Роберт пока не может достигнуть прежней результативности. Он забил 9 голов и оформил 5 ассистов в 21 матче во всех соревнованиях. В последних пяти матчах Ла Лиги поляк забил только 1 гол, а «Барселона» ушла на рождественский перерыв, отставая от лидирующей «Жироны» на 7 очков.