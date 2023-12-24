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Как будет выгялдеть состав «Барсы» с Витором Роке? Бразилец может дебютировать уже 4 января

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Витор Роке приедет в Барселону в ближайшие дни. Юноша дебютирует за «Барселону» в первой игре 2024 года против «Лас-Пальмаса», 4 января.

Учитывая ужасную форму Левандовского, против такого соперника Хави может выпустить Роке с первых минут. Даже если испанец не выпустит Роке в старте, бразилец все равно будет качественной опцией со скамейки после 70 минуты – нет смысла держать Левандовски на поле, если он продолжает упускать моменты.

Вот как может выглядеть состав «Барсы» с Витором Роке:

1 комментарий
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