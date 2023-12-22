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«Учись у Месси!» Фанаты в восторге от прохода Ямаля против «Америки»

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Болельщики «Барсы» впечатлены сольным проходом Ламина Ямаля в матче с «Америкой».

Недооцененным моментом в этом голе является то, как именно 16-летний игрок нанес удар. Вместо того чтобы использовать всю силу, он пробил мимо вратаря в лучшей манере Лео Месси.

💭 «Я рад, что он решил пробить низко и медленно».

💭 «Учись у Лео и ставь на первое место точность, а не силу, Ламин! Все остальное у тебя есть, чтобы стать великим».

Несмотря на коэффициент xG [ожидаемые голы] 3,4 в этом сезоне, юноша забил всего один мяч в официальных матчах за «Барсу». Он также отдал 4 голевые передачи в этом сезоне.

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