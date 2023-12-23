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Какие номера «Барса» может предложить Роке? Его любимый уже занят

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Витор Роке
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Витор Роке приедет в «Барселону» уже на следующей неделе. В прошедшем сезоне за «Паранаэнсе» бразилец настрелял 21+8, играя под девятым номером, однако в «Барсе» эта футболка занята Левандовским.

Вот 5 номеров, которые «Барса» могла бы выдать Роке.

№ 12. Когда-то в «Барсе» эту футболку носил Мартин Брэйтуэйт.

16-й номер. Бывший номер Бускетса, это наследие.

№ 18. Если футболка Жорди Альбы останется вакантной, Роке может взять ее.

№ 25. В этой футболке Обамеянг забил немало голов за «Барсу».

№ 39. Роке носил эту футболку, когда еще был новичком в «Паранаэнсе». Возможно, заберет ее и в «Барсе».

3 комментария
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Скорее всего, Роке в ближайшее время будет играть в Барселоне под 9 номером, ну, а нынешний обладатель этого номера, вероятно, отправится в дворовый чемпионат Саудовской Аравии.
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На счет №39 странно не знать регламент ла лиги. Игроки первой команды могут носить только номера с 1-25, а все остальные это игроки так же заявленные за филиал.
+4
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77 было прикольно
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