Какие номера «Барса» может предложить Роке? Его любимый уже занят

Витор Роке приедет в «Барселону» уже на следующей неделе. В прошедшем сезоне за «Паранаэнсе» бразилец настрелял 21+8, играя под девятым номером, однако в «Барсе» эта футболка занята Левандовским.

Вот 5 номеров, которые «Барса» могла бы выдать Роке.

№ 12. Когда-то в «Барсе» эту футболку носил Мартин Брэйтуэйт.

16-й номер. Бывший номер Бускетса, это наследие.

№ 18. Если футболка Жорди Альбы останется вакантной, Роке может взять ее.

№ 25. В этой футболке Обамеянг забил немало голов за «Барсу».

№ 39. Роке носил эту футболку, когда еще был новичком в «Паранаэнсе». Возможно, заберет ее и в «Барсе».