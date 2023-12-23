Когда «Барса» официально представит бразильского вундеркинда? На следующей неделе будет тренироваться с командой

Презентация Витора Роке в «Барселоне» состоится 3 января, сообщает корреспондент Mundo Deportivo Роджер Торелло.

Это произойдет за день до домашнего матча «Барселоны» с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге. Игрок сможет принять участие в этой игре.

Витор прибудет в Барселону 27 декабря. 29-го он проведет первую тренировку с новыми партнерами, а 30-го состоится открытая тренировка, на которой 18-летний игрок встретится с болельщиками «Барсы». 2 января он вместе с другими игроками посетит несколько больниц.

«Барселона» выложила за вундеркинда 40 миллионов евро прошлым летом. В прошедшем сезоне он забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах.