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«Уютно, как дома»: в сети появились кадры из клубного самолета «Барсы» - о таком комфорте можно только мечтать

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Это даже не бизнес-класс.

В среду «Барселона» победила впервые за 4 матча - команда Хави обыграла «Альмерию» в 18-м туре Ла Лиги – 3:2.

Каталонцы одержали победу впервые за 4 матча – ранее они уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

На свои матчи команда чаще всего добирается на самолете и делает это, судя по видео, с высочайшим уровнем комфорта.

1 комментарий
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Ооо, рождественские свитера 😁, отдельный вид милоты 🤗
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