«Уютно, как дома»: в сети появились кадры из клубного самолета «Барсы» - о таком комфорте можно только мечтать

Это даже не бизнес-класс.

В среду «Барселона» победила впервые за 4 матча - команда Хави обыграла «Альмерию» в 18-м туре Ла Лиги – 3:2.

Каталонцы одержали победу впервые за 4 матча – ранее они уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

На свои матчи команда чаще всего добирается на самолете и делает это, судя по видео, с высочайшим уровнем комфорта.