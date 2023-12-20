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Вот какой футбол должен поставить Хави «Барсе», чтобы пройти «Наполи» - в него команда играла всего 2 года назад

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Тогда обыграли итальянцев в Лиге Европы.

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в ней приняли участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.

«Барселоне» достался итальянский «Наполи» - клубы уже встречались 2 года назад в основном турнире Лиги Европы. Первый матч команд закончился со счетом 1:1, а второй уверенно выиграла 4:2.

Вот в какой футбол должна играть «Барса» Хави, чтобы выйти в четвертьфинал. Считаем передачи:

1 комментарий
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Мне бы очень хотелось ошибиться, но я сомневаюсь, что команда сможет продолжить выступать в Лиге чемпионов при нынешнем стиле игры.
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