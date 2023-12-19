Похоже, Педри вновь получил травму. Это случилось за сутки до последнего матча «Барсы» в году

Свой последний матч в 2023 году «Барселона» проведет 20 декабря. Каталонцы встретятся с «Альмерией».

Есть риск того, что в этом году мы больше не увидим игру Педри. По данным As, полузащитник вновь получил травму.

Как пишет журналист Хавьер Мигель, на последней тренировке «блауграны» Педри получил мышечное повреждение. Игроку пришлось раньше времени закончить тренировку.

К счастью, травма не является серьезной. По сведениям As, полузащитник выбыл максимум на две недели. Но риски осложнения травмы исключать нельзя. Он с огромной вероятностью пропустит встречу с «Альмерией».

Возможно, Лопес сыграет с «Америкой» в Далласе. Товарищеский матч назначен на 22 декабря. По сведениям Mundo Deportivo, за игру в США каталонцы получат 5 миллионов евро. Эти средства могут быть потрачены клубом в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Педри уже выбыл из строя на 71 день из-за травмы подколенного сухожилия. Он пропустил 12 матчей «блауграны» и вышел на поле лишь 4 ноября.

Помимо Педри в лазарете каталонцев находятся еще четыре футболиста: Тер Стеген, Алонсо, Мартинес и Гави. Де Йонг пропустит матч с «Альмерией» из-за перебора желтых карточек.

Стоит ли «Барсе» брать Педри в Даллас, если к этому моменту игрок успеет восстановиться?