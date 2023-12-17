FC Barcelona
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В плей-офф ЛЧ «Барсе» достался «Наполи»: похоже, что руководители и фанаты клубов этому совсем не рады😅

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Фаворита определить очень сложно.

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой одну из пар составили «Наполи» и «Барселона».

Спортивный директор «Барселоны» Деку не слишком обрадовался такому жребию:

«Будет тяжело, «Наполи» – чемпион Италии. Жеребьевка не могла быть хуже или лучше, если клуб попал в 1/8 финала ЛЧ, то не просто так.

Нужно посмотреть, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию в «Барсе». Мы провели великолепную игру против «Валенсии», но победа так и не пришла.

До матчей с «Наполи» еще многое предстоит сделать, и мы подумаем об этом, когда придет время. Недавно мы выиграли Ла Лигу, так что все наладится, я уверен», – сказал Деку.

Впрочем реакция на жребий фанатов неаполитанцев аналогичная - но чуть более выразительная.

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