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Максимальное возмущение. Что Хави кричал игрокам «Барселоны» перед пропущенным голом в матче с «Валенсией»

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Нервы на пределе.

«Он совсем один, твою мать!» — кричал Хави игрокам «Барселоны» в момент, когда игрок «Валенсии» Уго Гильямон готовился забить гол с линии штрафной, сообщает Gol.

Действительно, защитники и полузащитники «Барсы» предоставили защитнику море пространства и ничто не мешало его удару. Позиционирование игроков вызывает беспокойство – между двумя линиями «блауграны» виден огромный разрыв.

Боль Хави можно понять.

«Барса» не позволила сопернику добиться крупного успеха в той игре, но каталонцы все же пропустили гол, хоть моментов у «Валенсии» было совсем немного, и упустили драгоценные три очка. Теперь их отрыв от первого места в турнирной таблице составляет аж 7 баллов, и этот разрыв будет не так уж и просто преодолеть.

4 комментария
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Защита разучились за сезон обороняться,
В атаке разучились реализовать моменты,
Спасибо, что в полузащите играют Де Йонг, Гюндоган и Педри
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Дураки! Лучше бы слушали Хави, он был потрясающим игроком в прошлом, он ваш тренер,блин! Вы должны делать то, что он сказал, вы же на тренировках все эти заготовки по сто раз проходите, почему не показываете на поле нормальную игру? Разочаровываете фанатов, подводите тренера и клуб, сука!
Я просто в шоке я упал морально…7 очков отставания от лидера спустя 17 туров в чемпионате,сегодня,вероятно, будет уже 9 очков.
Короче, барса должна меняться в следующей части сезона, КАРДИНАЛЬНО!
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Про мать было лишнее…
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Ответ hompos
Дураки! Лучше бы слушали Хави, он был потрясающим игроком в прошлом, он ваш тренер,блин! Вы должны делать то, что он сказал, вы же на тренировках все эти заготовки по сто раз проходите, почему не показываете на поле нормальную игру? Разочаровываете фанатов, подводите тренера и клуб, сука! Я просто в шоке я упал морально…7 очков отставания от лидера спустя 17 туров в чемпионате,сегодня,вероятно, будет уже 9 очков. Короче, барса должна меняться в следующей части сезона, КАРДИНАЛЬНО!
Иначе мы проиграем а если мы проиграем мы все знаем что с нами будет - все фанаты мчк, атлетико, эспаньола, баварии и тд будут над нами смеяться мы не должны этого позволить…иначе зачем все это ? Для чего мы играем? Для чего мы тренируемся ? Какую цель мы преследуем ?
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