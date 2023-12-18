Максимальное возмущение. Что Хави кричал игрокам «Барселоны» перед пропущенным голом в матче с «Валенсией»

Нервы на пределе.

«Он совсем один, твою мать!» — кричал Хави игрокам «Барселоны» в момент, когда игрок «Валенсии» Уго Гильямон готовился забить гол с линии штрафной, сообщает Gol.

Действительно, защитники и полузащитники «Барсы» предоставили защитнику море пространства и ничто не мешало его удару. Позиционирование игроков вызывает беспокойство – между двумя линиями «блауграны» виден огромный разрыв.

Боль Хави можно понять.

«Барса» не позволила сопернику добиться крупного успеха в той игре, но каталонцы все же пропустили гол, хоть моментов у «Валенсии» было совсем немного, и упустили драгоценные три очка. Теперь их отрыв от первого места в турнирной таблице составляет аж 7 баллов, и этот разрыв будет не так уж и просто преодолеть.