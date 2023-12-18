Максимальное возмущение. Что Хави кричал игрокам «Барселоны» перед пропущенным голом в матче с «Валенсией»
Нервы на пределе.
«Он совсем один, твою мать!» — кричал Хави игрокам «Барселоны» в момент, когда игрок «Валенсии» Уго Гильямон готовился забить гол с линии штрафной, сообщает Gol.
Действительно, защитники и полузащитники «Барсы» предоставили защитнику море пространства и ничто не мешало его удару. Позиционирование игроков вызывает беспокойство – между двумя линиями «блауграны» виден огромный разрыв.
Боль Хави можно понять.
«Барса» не позволила сопернику добиться крупного успеха в той игре, но каталонцы все же пропустили гол, хоть моментов у «Валенсии» было совсем немного, и упустили драгоценные три очка. Теперь их отрыв от первого места в турнирной таблице составляет аж 7 баллов, и этот разрыв будет не так уж и просто преодолеть.
В атаке разучились реализовать моменты,
Спасибо, что в полузащите играют Де Йонг, Гюндоган и Педри
Я просто в шоке я упал морально…7 очков отставания от лидера спустя 17 туров в чемпионате,сегодня,вероятно, будет уже 9 очков.
Короче, барса должна меняться в следующей части сезона, КАРДИНАЛЬНО!