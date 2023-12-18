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«Барселона» получила предложение по Бальде – это клуб АПЛ

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«Барселона» получила огромное предложение от неназванного клуба Премьер-лиги, сообщает Жерар Ромеро.

Лучшие клубы Европы заинтересовались Бальде после того, как Хави начал оставлять его на скамейке запасных ради Жоау Канселу.

По сообщениям, агент Бальде Жорже Мендеш был в Барселоне на прошлой неделе, чтобы обсудить ситуацию с игроком.

Однако источники, близкие к игроку, утверждают, что ему нравится в «Барселоне» и он не намерен покидать клуб в ближайшее время.

В прошлом сезоне Бальде был признан лучшим левым защитником Ла Лиги, приняв участие в 44 матчах и сделав 1+7 по результативным действиям. В этом сезоне он сыграл 21 матч и сделал один ассист.

1 комментарий
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сливать надо бегунка и вместо него фримпонга или любого другого игрока с умением давать нормальные передачи
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