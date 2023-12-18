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Хави считает «Барсу» одной из худших в реализации. Насколько она действительно плоха?

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В субботу «Барселона» не смогла забрать три очка в матче с «Валенсией» (1:1): это уже третья подряд безвыигрышная игра после поражений от «Антверпена» и «Жироны».

Главная проблема каталонцев – суета перед чужими воротами, нападющим не хватает последнего штриха. После матча с «Валенсией» Хави заявил: «Должно быть, мы одна из с команд с худшей реализацией в Европе».

Действительно ли каталонцы так плохи? Давайте разберемся.

За исключением двух убедительных побед со счетом 5:0 над «Бетисом» и «Антверпеном» в сентябре, подопечные Хави часто добиваются побед с минимальным счетом – восемь раз в этом сезоне счет на табло был 1:0.

По статистике Opta, «Барса» упускает больше всех опасных моментов в Европе. Согласно данным La Pausa, среди 15 команд из пяти крупнейших европейских лиг, которые в среднем создают более 3 моментов за игру в этом сезоне, «Барселона» занимает 15-е место по коэффициенту реализации ударов (31%). Удивительно, но это ставит ее ниже «Челси» – команды, испытывающей постоянные проблемы с голами (36 %).

Упущенные возможности дорого обошлись «Барсе», в результате чего она отстала от первого места в Ла Лиге на шесть очков. Нападающим нужно работать над уверенностью, чтобы изменить сезон.

5 комментариев
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Ответ прощай Роналду
Барса по реализации лидирует в мире, но есть один нюанс, она лидирует, если перевернуть список... Это наше настоящее и надо Хави что-то менять, кого-то убирать и возможно ещё вернёмся в гонку за ЛаЛигу🧯
Хави конечно виноват, что одни из лучших в мире игроков забить не могут)
Особенно с Левандовски надо над ударами поработать, перспективный парень
У нас же так принято)
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Ответ ISEEDEADPEOPLE
Хави конечно виноват, что одни из лучших в мире игроков забить не могут) Особенно с Левандовски надо над ударами поработать, перспективный парень У нас же так принято)
Ну да, Левандовски же 30 голов на весну оставил)
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Интересно, а кто их так тренирует, что они разучились по воротам попадать?
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у барсы моменты такого же калибра, как вчера у Ливерпуля - то есть никакого.
Абсолютно неопасные полу-моменты, а нытья так много, будто они с метра в пустые не забивают.
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