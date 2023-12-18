Хави считает «Барсу» одной из худших в реализации. Насколько она действительно плоха?

В субботу «Барселона» не смогла забрать три очка в матче с «Валенсией» (1:1): это уже третья подряд безвыигрышная игра после поражений от «Антверпена» и «Жироны».

Главная проблема каталонцев – суета перед чужими воротами, нападющим не хватает последнего штриха. После матча с «Валенсией» Хави заявил: «Должно быть, мы одна из с команд с худшей реализацией в Европе».

Действительно ли каталонцы так плохи? Давайте разберемся.

За исключением двух убедительных побед со счетом 5:0 над «Бетисом» и «Антверпеном» в сентябре, подопечные Хави часто добиваются побед с минимальным счетом – восемь раз в этом сезоне счет на табло был 1:0.

По статистике Opta, «Барса» упускает больше всех опасных моментов в Европе. Согласно данным La Pausa, среди 15 команд из пяти крупнейших европейских лиг, которые в среднем создают более 3 моментов за игру в этом сезоне, «Барселона» занимает 15-е место по коэффициенту реализации ударов (31%). Удивительно, но это ставит ее ниже «Челси» – команды, испытывающей постоянные проблемы с голами (36 %).

Упущенные возможности дорого обошлись «Барсе», в результате чего она отстала от первого места в Ла Лиге на шесть очков. Нападающим нужно работать над уверенностью, чтобы изменить сезон.