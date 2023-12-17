Похоже, что Гринвуд точно останется в Испании. Один вопрос - где? 🤔

Согласно последней информации, Мэйсон Гринвуд может переехать в Испанию на постоянной основе.

22-летний нападающий «МЮ» в данный момент выступает на правах аренды в испанском «Хетафе».

TalkSPORT утверждает, что несколько ведущих европейских клубов просматривают Гринвуда, в том числе испанские гранды.

Сообщается, что «Барселона» и «Атлетико Мадрид» отправили скаутов для просмотра английского нападающего. «Реал Сосьедад» также заинтересован в игроке.

Напомним, что Гринвуд имеет контракт с «Юнайтед» до 2025 года с возможностью продления на сезон.

Президент «Хетафе» Анхель Коррес уже подтвердил, что клуб рассматривает возможность покупки Гринвуда.

«Хетафе» включил в арендное соглашение пункт, который позволит выручить 20% от последующей продажи игрока, независимо от перехода в клуб.

На счету Гринвуда в текущем сезоне пять голов и четыре результативные передачи в 14 матчах за «Хетафе».