FC Barcelona
Блог

Похоже, что Гринвуд точно останется в Испании. Один вопрос - где? 🤔

Клубы Клубы
Хетафе Хетафе
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Атлетико
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Согласно последней информации, Мэйсон Гринвуд может переехать в Испанию на постоянной основе.

22-летний нападающий «МЮ» в данный момент выступает на правах аренды в испанском «Хетафе».

TalkSPORT утверждает, что несколько ведущих европейских клубов просматривают Гринвуда, в том числе испанские гранды.

Сообщается, что «Барселона» и «Атлетико Мадрид» отправили скаутов для просмотра английского нападающего. «Реал Сосьедад» также заинтересован в игроке.

Напомним, что Гринвуд имеет контракт с «Юнайтед» до 2025 года с возможностью продления на сезон.

Президент «Хетафе» Анхель Коррес уже подтвердил, что клуб рассматривает возможность покупки Гринвуда.

«Хетафе» включил в арендное соглашение пункт, который позволит выручить 20% от последующей продажи игрока, независимо от перехода в клуб.

На счету Гринвуда в текущем сезоне пять голов и четыре результативные передачи в 14 матчах за «Хетафе».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гринвуд уникальный футболист, надеюсь его вернут в мю
0
0
0
А вот это чудо куплено вместо Гринвуда в МЮ 7хагом за 95 млн евро

https://youtube.com/shorts/BzukoFuaCb8?si=GbA7x11w2sw7xZ5p
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий