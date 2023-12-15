Женская «Барса» в огне! Последний раз команда проигрывала в прошлом сезоне

Команда Хави переживает не самый лучший период. В пяти последних матчах «Барса» одержала две победы, дважды проиграла, одна встреча закончилась ничьей. В Ла Лиге «блауграна» занимает четвертую строчку. В заключительном туре группового этапа ЛЧ команда уступила «Антверпену», но вышла в плей-офф турнира с первого места.

А вот женская «Барселона» может устроить мастер-класс подопечным Хави. Каталонки не проигрывают с прошлого сезона!

«Барса Фемини» в этой кампании не потерпела ни одного поражения. Их беспроигрышная серия насчитывает 15 матчей. Последний раз девушки оказались слабее соперника 21 мая. Таким образом, женская «блауграны» не проигрывает уже 219 дней.

В 2023 году у футболисток осталось еще два матча. Так что девушки вполне могут продлить беспроигрышную серию до 17 игр. В чемпионате страны команда занимает первое место, в свой группе в женской ЛЧ каталонки тоже лидируют.

Наши комплименты!