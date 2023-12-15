FC Barcelona
Блог

Женская «Барса» в огне! Последний раз команда проигрывала в прошлом сезоне

Барселона Барселона
Алексия Путельяс
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Айтана Бонмати
Футбол Футбол

Команда Хави переживает не самый лучший период. В пяти последних матчах «Барса» одержала две победы, дважды проиграла, одна встреча закончилась ничьей. В Ла Лиге «блауграна» занимает четвертую строчку. В заключительном туре группового этапа ЛЧ команда уступила «Антверпену», но вышла в плей-офф турнира с первого места.

А вот женская «Барселона» может устроить мастер-класс подопечным Хави. Каталонки не проигрывают с прошлого сезона!

«Барса Фемини» в этой кампании не потерпела ни одного поражения. Их беспроигрышная серия насчитывает 15 матчей. Последний раз девушки оказались слабее соперника 21 мая. Таким образом, женская «блауграны» не проигрывает уже 219 дней.

В 2023 году у футболисток осталось еще два матча. Так что девушки вполне могут продлить беспроигрышную серию до 17 игр. В чемпионате страны команда занимает первое место, в свой группе в женской ЛЧ каталонки тоже лидируют.

Наши комплименты!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий