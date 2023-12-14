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🔥 «Месси понял, что это не работает, и сказал мне: «Эй, жирный, играй девятку». Луис Суарес вспомнил день, когда появилось трио МСН

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Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, когда он впервые успешно сыгрался с Неймаром и Лионелем Месси.

«Это случилось в игре с «Аяксом» (групповой этап Лиги чемпионов-2014/15 - примечание Sports.ru). Луис Энрике хотел, чтобы Месси играл на позиции ложной девятки.

Мы с Неймаром были на флангах, но Месси понял, что это не работает, и сказал мне: «Эй, жирный, играй на позиции девятки, а я буду помогать тебе с правого фланга», - признался Суарес.

В том матче «Барселона» обыграла «Аякс» со счетом 2:0 - оба гола на счету Лео Месси.

Фанаты с ностальгией вспомнили знаменитое трио.

💭 «Помимо того, что эти трое были самыми смертоностоносными нападающими того времени, они устроили самый настоящий атакующий футбол, который видел свет. Представьте, что у вас играет лучший в мире игрок на каждой позиции».

💭 «Лучшее трио👌».

💭 «Лучший нападающий 21-го века. С отрывом».

💭 «Сравниться с ним может только зубастик».

💭 «Уругваю еще долго придется ждать футболиста такого уровня».

Трио МСН суммарно набрала 364+171 балла по системе «гол+пас» за три сезона.

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