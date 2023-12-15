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Сколько денег потеряла «Барса», не восприняв матч с «Антверпеном» всерьез💸

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«Барселона» не слишком серьезно отнеслась к финальному матчу группового этапа Лиги чемпионов, Хави дал отдохнуть Илкаю Гюндогану и Рональду Араухо, не включив их в стартовый состав.

При поддержке ревущей публики в Бельгии, «Антверпен» воспользовался возможностью и обыграл расслабленную «Барсу» со счетом 3:2.

Поражение оказалось тяжелым ударом для «Барселоны» в финансовом плане. По данным The Athletic, «Барса» упустила 2,8 млн евро, уступив «Антверпену». Каталонцы не смогли заработать даже 930 000 евро, которые полагались за ничью.

Но клуб принял финансовый удар достойно и решил поддержать своего тренера, несмотря на критику со стороны СМИ.

 

4 комментария
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При всем уважении к сопернику но даже с таким составом должны были проходить, никаких отмазок, пускай делают выводы. Нечего прикрываться чемпионством! Реал даже после нескольких ЛЧ никому расслабиться не позволяет а эти после чемпионства в лиге играют как будто выиграли всё досрочно на 5лет вперёд!
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Вот тебе и ничего не значащий матч. И деньги и репутация и психология. Везде убыток. Хави ещё не топ-тренер.
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«Новости» которые мы заслужили 💩
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