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«Барселона» вышла в плей-офф ЛЧ с первого места. Сколько клуб заработал в главном еврокубке?

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По данным Diario AS, «Барселона» занимает четвертое место среди всех команд Лиги чемпионов по количеству денег, заработанных на групповом этапе.

Каждая команда, участвующая в группе ЛЧ, получила 15,6 млн евро, плюс 9,8 млн всем, кто проходит в плей-офф. За победу начисляется 2,8 млн, так что за четыре трехочковых результата каталонцы положили в банк 11,2 млн.

Кроме того, клубы получают немалые деньги в зависимости от исторического коэффициента, где главным фактором становится выступление команды за последние десять лет. За это «Барса» получила 34,9 млн евро.

А так выглядит пятерка лучших команд по заработанным финансам после окончания группы ЛЧ:

1. «Реал Мадрид» − 79,9 млн евро.

2. «Бавария» − €76,6 млн

3. «Манчестер Сити» − €76,5 млн

4. «Барселона» − €71,5 млн

5. «Атлетико Мадрид» − €71,1 млн

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