«Барселона» вышла в плей-офф ЛЧ с первого места. Сколько клуб заработал в главном еврокубке?
По данным Diario AS, «Барселона» занимает четвертое место среди всех команд Лиги чемпионов по количеству денег, заработанных на групповом этапе.
Каждая команда, участвующая в группе ЛЧ, получила 15,6 млн евро, плюс 9,8 млн всем, кто проходит в плей-офф. За победу начисляется 2,8 млн, так что за четыре трехочковых результата каталонцы положили в банк 11,2 млн.
Кроме того, клубы получают немалые деньги в зависимости от исторического коэффициента, где главным фактором становится выступление команды за последние десять лет. За это «Барса» получила 34,9 млн евро.
А так выглядит пятерка лучших команд по заработанным финансам после окончания группы ЛЧ:
1. «Реал Мадрид» − 79,9 млн евро.
2. «Бавария» − €76,6 млн
3. «Манчестер Сити» − €76,5 млн
4. «Барселона» − €71,5 млн
5. «Атлетико Мадрид» − €71,1 млн