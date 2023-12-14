Список возможных соперников «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Барселона» уступила «Антверпену» в прошедшем матче группового этапа, но все равно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Н.
Вот команды, которые команда Хави может бы получить в качестве соперника в 1/8 финала турнира.
- «Пари Сен-Жермен»
- «Интер»
- «РБ Лейпциг»
- «Наполи»
- «Лацио»
- «ПСВ»
- «Копенгаген»
Жеребьевка состоится понедельник, 18 декабря. 1/8 финала ЛЧ пройдет в конце февраля и начале марта.
Какую команду вы бы хотели видеть в качестве соперника «Барсы»? Пишите в комментариях.
Сейчас же мы говорим тоже самое, но уже с разочарованием (