FC Barcelona
Блог

Список возможных соперников «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Барселона» уступила «Антверпену» в прошедшем матче группового этапа, но все равно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Н.

Вот команды, которые команда Хави может бы получить в качестве соперника в 1/8 финала турнира.

- «Пари Сен-Жермен»

- «Интер»

- «РБ Лейпциг»

- «Наполи»

- «Лацио»

- «ПСВ»

- «Копенгаген»

Жеребьевка состоится понедельник, 18 декабря. 1/8 финала ЛЧ пройдет в конце февраля и начале марта.

Какую команду вы бы хотели видеть в качестве соперника «Барсы»? Пишите в комментариях.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барселоне под руководством Хави, из этого списка страшен даже Копенгаген. Хави чудовищно играет в международных клубных турнирах. Что в Азиатской ЛЧ, что в европейской, что в ЛЕ. Просто полный ноль! Ещё ни разу себя не проивил
+3
-1
+2
Было время когда играла барса, мы с восхищением говорили «что вы творите» «что они творят»
Сейчас же мы говорим тоже самое, но уже с разочарованием (
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий