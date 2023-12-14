Список возможных соперников «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» уступила «Антверпену» в прошедшем матче группового этапа, но все равно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Н.

Вот команды, которые команда Хави может бы получить в качестве соперника в 1/8 финала турнира.

- «Пари Сен-Жермен»

- «Интер»

- «РБ Лейпциг»

- «Наполи»

- «Лацио»

- «ПСВ»

- «Копенгаген»

Жеребьевка состоится понедельник, 18 декабря. 1/8 финала ЛЧ пройдет в конце февраля и начале марта.

Какую команду вы бы хотели видеть в качестве соперника «Барсы»? Пишите в комментариях.