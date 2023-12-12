😱 «Отъезд Лео сильно шокировал меня». Серджи Роберто признался, что никто не ожидал ухода Месси из «Барсы»

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто высказался об уходе Лионеля Месси из клуба в 2021 году.

«Уход Лео сильно шокировал меня. Ни я, ни мои товарищи по команде не ожидали этого. Мы думали, что он собирается перезапустить себя. Прошло уже несколько лет, но никто не знает, что на самом деле произошло в те дни. Я думал, что он будет играть здесь всю свою карьеру.

Месси - лучший игрок в истории клуба и всего футбола. Вы ожидаете увидеть его на следующий день на тренировке, но его там уже нет. Как будто клуб начал с нуля. Он был частью всех хороших времен «Барселоны», - заявил Роберто.

Напомним, что в прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли свой первый титул в Ла Лиге с момента ухода аргентинца.