Жена Гюндогана получила работу в «Барселоне» 🎥

В «Барселоне» теперь будет два Гюндогана – Илкай продолжит защищать цвета «сине-гранатовых» на поле, а прекрасная жена футболиста Сара – за его пределами.

Девушка объявила о том, что начинает сотрудничество с «Барселоной» и будет заниматься делами фонда клуба: оказывать помощь детям, беженцам и людям в тяжелых ситуациях.

Пара переехала в Каталонию только прошлым летом, и, похоже, что адаптация проходит очень удачно. Пожелаем Саре успехов на новом поприще, а Илкану на поле!