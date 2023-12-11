FC Barcelona
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Жена Гюндогана получила работу в «Барселоне» 🎥

Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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В «Барселоне» теперь будет два Гюндогана – Илкай продолжит защищать цвета «сине-гранатовых» на поле, а прекрасная жена футболиста Сара – за его пределами.

Девушка объявила о том, что начинает сотрудничество с «Барселоной» и будет заниматься делами фонда клуба: оказывать помощь детям, беженцам и людям в тяжелых ситуациях.

Пара переехала в Каталонию только прошлым летом, и, похоже, что адаптация проходит очень удачно. Пожелаем Саре успехов на новом поприще, а Илкану на поле!

1 комментарий
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Какая красивая девушка😍
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