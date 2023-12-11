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Араухо не выдержал: выбросил защитную маску в матче с «Жироной», но «Барса» пропустила еще три мяча

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Рональд Араухо выбросил защитную маску по ходу игры с «Жироной» (2:4). Уругваец не первый раз вынужден надевать маску после травмы скул, он использовал ее большую часть первого тайма, однако в конце первой половины выбросил ее на поле.

После матча Араухо пояснил, что ему «неудобно играть в маске». Тем не менее, это не очень помогло ему: уругваец продолжал ошибаться, а его команда пропустила еще три мяча.

1 комментарий
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очевидно, что он не должен был играть, надо было дать восстановиться
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