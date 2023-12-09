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🤔 Почему «Барса» не вывела из обращения десятый номер? Объясняем

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Многие думают, что в «Барселоне» больше никогда не будет игрока под десятым номером. Сложно представить, как кто-то рискнет бросить вызов величию Месси&

Большинство клубов в мире просто убрали бы номер из обращения, чтобы избавить игроков от соблазна и возможного давления, но «Барса» - не тот случай. Вы уже знакомы с подобным опытом Ансу Фати, покинувшим клуб ради игровой практики в «Брайтоне».

Так почему же «Барселона» просто не уберет номер?

Дело в правилах Ла Лиги. Игроки первой команды всех клубов должны носить номера от 1 до 25. Каждый клуб может зарегистрировать в общей сложности 25 футболистов на сезон, включая трех вратарей. Интересно, что голкиперы могут носить только форму под номерами 1, 13 и 25.

Если в основной состав переводят игрока из молодежной академии по ходу сезона, то он может выбрать любой номер от 26 до 50.

1 комментарий
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В ла лиге по приколу тупые правила вводят?
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