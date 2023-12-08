Роберт Левандовски сказал, когда намерен завершить карьеру

Роберт Левандовски считает, что он еще сможет активно играть в футбол в течение следующих трех-четырех лет. Это означает, что он намерен выйти на пенсию незадолго до того, как ему исполнится 40 лет.

«Я не думаю о том, что я уже выиграл или что я уже сделал. Во мне все еще есть это чувство голода и эта страсть к победам», - сказал Левандовски в интервью Athletes Club..

«Считаю, что я смогу играть в футбол на высоком уровне еще три-четыре года, потому что физически чувствую себя очень хорошо», - добавил Роберт.

Контракт Левандовски с «Барсой» рассчитан до лета 2026 года, это означает, что он может завершить карьеру в «Барсе».

За 63 матча в каталонском клубе польский нападающий уже забил 41 гол и не намерен останавливаться.