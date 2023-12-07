В матче с «Атлетико» Араухо сломали скулу. Фотограф запечатлел момент, когда Рональд получил травму

«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Атлетико» в 15-м туре Ла Лиги. Автором единственного гола стал Жоау Феликс.

Араухо провел на поле весь матч, получил желтую карточку и, как выяснилось уже после игры, травму. В одном из эпизодов защитнику досталось по лицу от соперника.

По сведениям журналистов, боль начала беспокоить игрока после финального свистка. Медицинское обследование выявило у Рональда трещину в скуле.

Сейчас он тренируется в специальной маске. К счастью, пока его участие в ближайших матчах «блауграны» под угрозой не находится.

Здоровья!