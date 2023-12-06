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Игрок «Барсы» удивил партнеров трудовой этикой: тренируется как зверь, приходит первым – уходит последним

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Иньяки Пенья Иньяки Пенья
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По словам Роджера Торелло из Mundo Deportivo, Иньяки Пенья удивил партнеров по «Барсе» трудовой этикой. Говорят, что вратарь тренируется как зверь и часто приходит на тренировку первым, а уходит последним.

Большинство игроков «Барсы» не могут вспомнить, когда он в последний раз получал травму. Именно поэтому Хави твердо верит в его способность заменить Тер Стегена на долгий срок.

Именно Хави убедил Пенью остаться в «Барсе» этим летом, когда он искал клуб, где будет много играть.

Травма тер Стегена дала Пенье возможность показать, на что он способен. На данный момент у него сухарь в трех матчах и ни одной результативной ошибки.

2 комментария
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Пахать Пахать только Пахать потом будет результат
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Предполагаю он преевзойдет Штегена по сухим.
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