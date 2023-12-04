У «Барсы» проблемы: на матч с «Атлетико» не пришло 15 тысяч, после пеерезда теряют по 60 тысяч билетов за игру

Посещаемость на Олимпийском стадионе, временной домашней арене «Барсы», вновь упала. Несмотря на победу над «Порту», на матче «Барселоны» с «Атлетико» было 15 500 пустых мест. По данным Mundo Deportivo, эти отсутствующие составили более 2 млн евро упущенной прибыли.

На игру с «Атлетикко» пришло всего 34 568 человек – большая часть отказалась от похода на игру из-за низких температур и позднего старта.

Вот как выглядит посещаемость домашних матчей «Барсы» в этом сезоне:

Пока на «Камп Ноу» продолжаются строительные работы, «Барселона» недосчитывает в среднем 60 000 зрителей за игру.