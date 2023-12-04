FC Barcelona
Блог

У «Барсы» проблемы: на матч с «Атлетико» не пришло 15 тысяч, после пеерезда теряют по 60 тысяч билетов за игру

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Посещаемость на Олимпийском стадионе, временной домашней арене «Барсы», вновь упала. Несмотря на победу над «Порту», на матче «Барселоны» с «Атлетико» было 15 500 пустых мест. По данным Mundo Deportivo, эти отсутствующие составили более 2 млн евро упущенной прибыли.

На игру с «Атлетикко» пришло всего 34 568 человек – большая часть отказалась от похода на игру из-за низких температур и позднего старта.

Вот как выглядит посещаемость домашних матчей «Барсы» в этом сезоне:

Пока на «Камп Ноу» продолжаются строительные работы, «Барселона» недосчитывает в среднем 60 000 зрителей за игру.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий