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«Барселона» хочет продать Левандовски летом по двум причинам

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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«Барселона» готова продать Роберта Левандовски летом, сообщает Хосе Альварес из El Chiringuito.

В июне следующего года Левандовски вступит в последний год своего контракта с «Барсой», и через месяц ему исполнится 36 лет. Таким образом, «Барса» рассматривает возможность заработать немного денег на нападающем, которого они подписали за 45 миллионов евро у «Баварии» в прошлом году.

Это был непростой сезон для Левандовски: нападающий изо всех сил старается сохранить хоть какую-то стабильность. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи в 17 играх, но он значительно отстает от показателей прошлого сезона.

С приходом Витора Роке в январе Левандовски может стать расходным материалом летом.

 

1 комментарий
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Расходный материал...это при том что этот парень в зале славы Дортмунда и Мюнхена...

что за жаргон из подворотен, Руслан?
Вы где получали образования?
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