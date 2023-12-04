Бальде убежал в раздевалку сразу после окончания матча с «Атлетико». Защитник разозлило решение тренерского штаба

Алекс Бальде был «очень зол» после победы «Барселоны» над «Атлетико Мадрид» (1:0), заявил Жерар Ромеро во время стрима на Twitch.

В ходе второго тайма левый защитник долго разминался по указанию тренерского штаба, но в итоге он так и не сыграл ни минуты, и это его сильно задело. После финального свистка он сразу отправился в раздевалку, не дожидаясь своих товарищей.

Тревожные новости о молодом защитнике появляются не первый раз. Тони Хуанмарти сообщал, что в клубе замечают в Бальде «некоторое расслабление», так как конкуренция с Маркосом Алонсо не мотивирует его. А, по информации от Catalunya Radio, корнем проблем игрока являются «психологические сложности»: у него невысокий соревновательный дух, поэтому он не выкладывается на 100%, а также ему сложно сохранять концентрацию на все 90 минут.

Алекс был ключевым игроком команды Хави в прошлом сезоне, но теперь он чаще остается на скамейке, уступая место Жоау Канселу. Несмотря на все это, главный тренер не раз заявлял публично, что Бальде будет играть важную роль этом сезоне.