FC Barcelona
Блог

Бальде убежал в раздевалку сразу после окончания матча с «Атлетико». Защитник разозлило решение тренерского штаба

Барселона Барселона
Алекс Бальде Алекс Бальде
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Алекс Бальде был «очень зол» после победы «Барселоны» над «Атлетико Мадрид» (1:0), заявил Жерар Ромеро во время стрима на Twitch.

В ходе второго тайма левый защитник долго разминался по указанию тренерского штаба, но в итоге он так и не сыграл ни минуты, и это его сильно задело. После финального свистка он сразу отправился в раздевалку, не дожидаясь своих товарищей.

Тревожные новости о молодом защитнике появляются не первый раз. Тони Хуанмарти сообщал, что в клубе замечают в Бальде «некоторое расслабление», так как конкуренция с Маркосом Алонсо не мотивирует его. А, по информации от Catalunya Radio, корнем проблем игрока являются «психологические сложности»: у него невысокий соревновательный дух, поэтому он не выкладывается на 100%, а также ему сложно сохранять концентрацию на все 90 минут.

Алекс был ключевым игроком команды Хави в прошлом сезоне, но теперь он чаще остается на скамейке, уступая место Жоау Канселу. Несмотря на все это, главный тренер не раз заявлял публично, что Бальде будет играть важную роль этом сезоне.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий