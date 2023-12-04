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«Пора сесть на скамейку». Фанаты «Барселоны» очень недовольны перфомансом Левандовского

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Провалил очередной матч.

В день, когда «Барселона» показала свой лучший футбол, Роберт Левандовски был худшим игроком клуба.

Не то, что бы поляк не получал шансов или не создавал их сам, но он просто неоднократно ошибался. По статистике, форвард упустил три больших шанса и нанес четыре удара мимо ворот. За всю игру Левандовски ни разу не попал в створ.

Болельщики «Барселоны» сыты по горло неуверенной игрой футболиста: многие осуждают его за то, что он снова не забил.

Вот некоторые реакции:

💭 Левандовскому дают пас, а он превращается в защитника «Атлетико». Нам нужно серьезно поговорить, Роберт!

💭 Сегодня вечером Левандовски был лучшим защитником «Атлетико».

💭 Если бы он хорошо реализовывал моменты, то забил бы минимум два гола.

💭 Такое ощущение, что у поляка сбился прицел. Он слишком замылился.

💭 Левандовски должен сидеть на скамейке запасных. У него нет причин выходить в старте вместо Феррана после такой игры, которую он показал против «Атлетико». Торресу еще нужно совершенствоваться, но он точно даст больше, чем Леви. При той системе, которую «Барса» использовала в матче с «Атлетико», Торрес бы процветал. Не могу дождаться Роке.

А какие у вас впечатления от последних матчей Левандовского и игры против «Атлетико» в частности? Пишите в комментариях.

4 комментария
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Ответ Владимир Синельщиков
Моменты есть, значит все норм. Голы придут, разучиться играть резко он не мог. Просто невезение и временный спад
Лева сильно сдал, это факт.созданные для него моменты, почти стопроцентные , форвард просто обязан реализовать.Слишком медлить , так, что его успевают нейтрализовать любой игрок, который находится в пяти метрах от него в момент принятия мяча
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поляк закончился,,, сейчас нужно выпускать Феррара,,,,а потом надеюсь Роке закроет это позицию
0
0
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