Симеоне обижен на Феликса? До последнего требовал наказание за симуляцию. Жоау без слов смотрел на бывшего тренера
Диего Симеоне не переставал жаловаться арбитру на Жоау Феликса в матче с «Барсой». Все началось с контакта Аспиликуэты и Феликса: по мнению тренера «Атлетико», португалец симулировал.
Симеоне начинает судорожно жестикулировать, требуя желтую Феликсу.
Эль Чоло не останавливается даже после вмештальества судьи и продолжает жестикулировать, показывая, что Феликс ныряет.
Феликс холодно смотрит на бывшего тренера.
Феликс и Симеоне не нашли общий язык в «Атлетико». Аргентинский тренер часто оставлял португальца на скамейке, пока Феликс публично не заявил о желании уйти.
Сегодня Феликс, сидевший на скамейке запасных в «Атлети», вырывает очки для «Барсы».
И тут вопрос снова к Атлетико, продать в Барсу или оставить в команде токсичного игрока
потеряют теперь ощутимо…