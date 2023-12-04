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Симеоне обижен на Феликса? До последнего требовал наказание за симуляцию. Жоау без слов смотрел на бывшего тренера

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Диего Симеоне не переставал жаловаться арбитру на Жоау Феликса в матче с «Барсой». Все началось с контакта Аспиликуэты и Феликса: по мнению тренера «Атлетико», португалец симулировал.

Симеоне начинает судорожно жестикулировать, требуя желтую Феликсу.

Эль Чоло не останавливается даже после вмештальества судьи и продолжает жестикулировать, показывая, что Феликс ныряет.

Феликс холодно смотрит на бывшего тренера.

Феликс и Симеоне не нашли общий язык в «Атлетико». Аргентинский тренер часто оставлял португальца на скамейке, пока Феликс публично не заявил о желании уйти.

Сегодня Феликс, сидевший на скамейке запасных в «Атлети», вырывает очки для «Барсы».

9 комментариев
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Феликс кошерно подогрел пуканчики матрасникам
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Это полный конец договорным отношениям Феликса и Атлетико - значит обратной дороги совсем не будет:)
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Ответ Rachid
может быть, только могут из-за вредности не снижать, чтобы продать арабам, если те еще захотят выкупать:)))
Тут вопрос еще согласия игрока, если он не захочет к арабам, не пойдет.
И тут вопрос снова к Атлетико, продать в Барсу или оставить в команде токсичного игрока
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Симуляция была откровенная конечно) Но и желтых на Феликсе недополучили матрасники - тот же Хименес
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Ответ Rachid
Это полный конец договорным отношениям Феликса и Атлетико - значит обратной дороги совсем не будет:)
Зато цену за него ломить не будут)
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Ответ Maksim1302
Тут вопрос еще согласия игрока, если он не захочет к арабам, не пойдет. И тут вопрос снова к Атлетико, продать в Барсу или оставить в команде токсичного игрока
короче матрасы пролетели с Феликсом - не в того игрока вложили 125 млн..
потеряют теперь ощутимо…
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Ответ nmnackjbxkasbk
Комментарий удален пользователем
Так он вышел только во втором тайме, а какой перерыве идет речь? В перерыве между матчами?
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Комментарий удален пользователем
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Прям перед матчем знал что Феликс забьет и принесет победу. Желаю ем ум в Барселоне прогресса и побед,но только не с Хави (Чави) - он физрук.
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Ответ Maksim1302
Зато цену за него ломить не будут)
может быть, только могут из-за вредности не снижать, чтобы продать арабам, если те еще захотят выкупать:)))
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