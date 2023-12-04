Симеоне обижен на Феликса? До последнего требовал наказание за симуляцию. Жоау без слов смотрел на бывшего тренера

Диего Симеоне не переставал жаловаться арбитру на Жоау Феликса в матче с «Барсой». Все началось с контакта Аспиликуэты и Феликса: по мнению тренера «Атлетико», португалец симулировал.

Симеоне начинает судорожно жестикулировать, требуя желтую Феликсу.

Эль Чоло не останавливается даже после вмештальества судьи и продолжает жестикулировать, показывая, что Феликс ныряет.

Феликс холодно смотрит на бывшего тренера.

Феликс и Симеоне не нашли общий язык в «Атлетико». Аргентинский тренер часто оставлял португальца на скамейке, пока Феликс публично не заявил о желании уйти.

Сегодня Феликс, сидевший на скамейке запасных в «Атлети», вырывает очки для «Барсы».