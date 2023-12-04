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Огненная встреча Феликса с «Атлетико». На фолы экс-партнеров Жоау ответил голом и ярким празднованием

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Жоау Феликс Жоау Феликс
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Чистые эмоции.

Матча между «Барселоной» и «Атлетико» фанаты ждали с замиранием сердца. Причина заключалась не только в противостоянии двух топ-команд — перчинкой этой встречи должен был стать Жоау Феликс, и он полностью оправдал ожидания.

Вингер, выступающий за «блауграну» на правах аренды, расстался с «матрасниками» не без скандала. В преддверии матча экс-партнеры Жоау, Гризманн и Облак, критически высказывались в его адрес, упрекая в недостаточной работоспособности. Португалец в долгу не остался и ответил на претензии, а также уколол мадридцев за стиль игры.

Когда команды наконец вышли на поле, накал ощущался с первой же секунды. Каталонцы отчаянно пытались забить, беспрестанно штурмуя ворота гостей. «Атлетико» отвечал редкими, но мощными контратаками и регулярными фолами, в особенности на Феликсе. Молина, Витцель, Хименес, Эрмосо — все они успели грубо сыграть против Жоау за первый тайм. Остальным игрокам «Барсы» тоже нередко доставалось.

Португалец ответил им самым действенным способом — голом. Феликс забил в ворота бывшей команды (и фактически нынешней) на 28-й минуте и страстно отпраздновал.

Он влетел на рекламный щит и раскинул руки перед трибунами.

Хави тоже эмоционально отреагировал на гол Жоау.

Кажется, мосты между «Атлетико» и Феликсом окончательно сожжены.

5 комментариев
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Да он туда обратно и не планировал думаю
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А помните слёзы Феликса,когда Симеоне мариновал его на банке ?
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Феликс забил последний гвоздь в крышку своих отношений с матрасниками - после такого гола и празднования, Сересо бесплатно отдаст Феликса в Барсу:))
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Ответ Rachid
Феликс забил последний гвоздь в крышку своих отношений с матрасниками - после такого гола и празднования, Сересо бесплатно отдаст Феликса в Барсу:))
Скорее уж наоборот задерёт ценник до 80 млн
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