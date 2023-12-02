FC Barcelona
Блог

Когда Витор Роке сыграет свой первый матч за «Барсу»?

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Витор Роке
Футбол Футбол

Витор Роке может впервые сыграть за «Барселону» 4 января, по словам Фернандо Поло и Роджера Торелло из Mundo Deportivo.

В этот день каталонцы встретятся с Лас-Пальмасом на выезде.

Ожидается, что бразилец прибудет в Барселону 27 декабря. Если Ла Лига даст добро на его регистрацию, он получит право играть за основную команду с 1 января.

После матча в Лас-Пальмасе «Блауграна» отправится в Саудовскую Аравию, чтобы сыграть против «Осасуны» в полуфинале Суперкубка Испании.

Витор Роке восстановился после серьезной травмы. Он уже вернулся в состав «Атлетико Паранаэнсе» и забил гол.

Прошлым летом «Барселона» подписала 18-летнего нападающего за 40 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 21 гол и 8 передач в 44 матчах.

 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Sadullo
Надеюсь хоть уровень луис суареса
что значит "хоть" ? Суарес лучшая 9 в истории клуба
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свежая кровь - всегда круто. Возможно, нас ждёт хороший центрнап на годы, скоро увидим ;)

Погундеть про плохую игру всегда успеем, а пока предлагаю умеренно порадоваться факту появления конкуренции Левандовскому. Я чёт устал от него... Нет искры в Роберте, какая была в Суаресе, Вилье, Клюйверте, Ривалдо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Sadullo
Надеюсь хоть уровень луис суареса
хоть????
Суарес настолько плох ???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Sadullo
Надеюсь хоть уровень луис суареса
Луис лучшая 9ка в истории Барсы! Роке если приблизится хотя бы к его уровню, будет большим успехом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Real Madrid 04
Луис лучшая 9ка в истории Барсы! Роке если приблизится хотя бы к его уровню, будет большим успехом!
Кто это сказал что он лучшая 9 ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий