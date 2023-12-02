Когда Витор Роке сыграет свой первый матч за «Барсу»?

Витор Роке может впервые сыграть за «Барселону» 4 января, по словам Фернандо Поло и Роджера Торелло из Mundo Deportivo.

В этот день каталонцы встретятся с Лас-Пальмасом на выезде.

Ожидается, что бразилец прибудет в Барселону 27 декабря. Если Ла Лига даст добро на его регистрацию, он получит право играть за основную команду с 1 января.

После матча в Лас-Пальмасе «Блауграна» отправится в Саудовскую Аравию, чтобы сыграть против «Осасуны» в полуфинале Суперкубка Испании.

Витор Роке восстановился после серьезной травмы. Он уже вернулся в состав «Атлетико Паранаэнсе» и забил гол.

Прошлым летом «Барселона» подписала 18-летнего нападающего за 40 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 21 гол и 8 передач в 44 матчах.