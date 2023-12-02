Когда Витор Роке сыграет свой первый матч за «Барсу»?
Витор Роке может впервые сыграть за «Барселону» 4 января, по словам Фернандо Поло и Роджера Торелло из Mundo Deportivo.
В этот день каталонцы встретятся с Лас-Пальмасом на выезде.
Ожидается, что бразилец прибудет в Барселону 27 декабря. Если Ла Лига даст добро на его регистрацию, он получит право играть за основную команду с 1 января.
После матча в Лас-Пальмасе «Блауграна» отправится в Саудовскую Аравию, чтобы сыграть против «Осасуны» в полуфинале Суперкубка Испании.
Витор Роке восстановился после серьезной травмы. Он уже вернулся в состав «Атлетико Паранаэнсе» и забил гол.
Прошлым летом «Барселона» подписала 18-летнего нападающего за 40 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 21 гол и 8 передач в 44 матчах.
Погундеть про плохую игру всегда успеем, а пока предлагаю умеренно порадоваться факту появления конкуренции Левандовскому. Я чёт устал от него... Нет искры в Роберте, какая была в Суаресе, Вилье, Клюйверте, Ривалдо
Суарес настолько плох ???