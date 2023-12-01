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5 голов, 4 передачи в 7 матчах: будущий полузащитник «Барсы» из Мали выиграл бронзу молодежного Чм

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Мали завоевала бронзу чемпионата мира среди юношей до 17 лет!

Африканская команда обыграла Аргентину и заняла третье место на турнире.

Выдающимся игроком команды стал полузащитник Ибрагим Диарра, который, как сообщается, перейдет в «Барселону» в 2024 году. 16-летний капитан завершил кампанию с 5 голами и 4 передачами всего в 7 играх, что действительно впечатляет.

Диарра в настоящее время играет за малийский клуб Africa Foot. В декабре 2024 года ему исполнится 18 лет – именно тогда он сможет подписать контракт с «Барсой».

Финал чемпионата мира среди юношей до 17 лет состоится в субботу, 2 декабря. Франция сыграет с Германией.

 

4 комментария
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Ждем в Барселоне. Главное не сломаться как большинство сейчас.
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Ответ barca1899messi
Вот Но у меня плохо с математикой ему сейчас 16, но уже в в следующем году, ему исполнится 18🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ он пропускает семнадцатилетие??? у него две жёлтые карточки????
В декабре же
+2
0
+2
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Ответ barca1899messi
Вот Но у меня плохо с математикой ему сейчас 16, но уже в в следующем году, ему исполнится 18🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ он пропускает семнадцатилетие??? у него две жёлтые карточки????
в что где когда тебя точно не возьмут с такой логикой:)
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