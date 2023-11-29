«Барселона» продолжает обновляться - помимо обновленного стадиона у команды появится новый гимн🎼🎼🎼
Слова - старые, музыка - новая.
За всю историю клуба у команды было аж 5 разных гимнов, нынешняя версия появилась в 1974 году.
А вот перевод на русский язык.
Весь стадион,
Это единое скандирование,
Мы народ сине-гранатовый,
Не важно, откуда мы пришли,
С юга ли или севера,
Но сейчас, мы все заодно,
Все заодно,
Единый флаг нас объединяет,
Сине-гранатовый на ветру,
Смелый крик,
У нас одно имя,
Его знают все:
«Барса»! «Барса»! «Баааарса»!
Игроки,
Болельщики,
Все вместе — мы сила.
Много лет наполненных жертвами,
За много голов, мы прокричали,
И было доказано,
Было доказано,
Что никто никогда нас не сможет сломить!
Сине-гранатовый на ветру,
Смелый крик,
У нас одно имя,
Его знают все:
«Барса»! «Барса»! «Баааарса»!
Каждый фанат «Барсы» наверняка знает эту мелодию.
Новая врсия гимна сохранит текст, а вот музыка изменится. По-видимому, это приурочено к 50-летию гимна, которое будет праздноваться в следующем году.