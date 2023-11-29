«Барселона» продолжает обновляться - помимо обновленного стадиона у команды появится новый гимн🎼🎼🎼

Слова - старые, музыка - новая.

За всю историю клуба у команды было аж 5 разных гимнов, нынешняя версия появилась в 1974 году.

А вот перевод на русский язык.

Весь стадион,

Это единое скандирование,

Мы народ сине-гранатовый,

Не важно, откуда мы пришли,

С юга ли или севера,

Но сейчас, мы все заодно,

Все заодно,

Единый флаг нас объединяет,

Сине-гранатовый на ветру,

Смелый крик,

У нас одно имя,

Его знают все:

«Барса»! «Барса»! «Баааарса»!

Игроки,

Болельщики,

Все вместе — мы сила.

Много лет наполненных жертвами,

За много голов, мы прокричали,

И было доказано,

Было доказано,

Что никто никогда нас не сможет сломить!

Сине-гранатовый на ветру,

Смелый крик,

У нас одно имя,

Его знают все:

«Барса»! «Барса»! «Баааарса»!

Каждый фанат «Барсы» наверняка знает эту мелодию.

Новая врсия гимна сохранит текст, а вот музыка изменится. По-видимому, это приурочено к 50-летию гимна, которое будет праздноваться в следующем году.