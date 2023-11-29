«Мы живем в постоянных страданиях». Философская речь Лапорты на дне рождения «Барсы»

Жоан Лапорта ушел в философию на церемонии, посвященной 124-летию «Барселоны»:

«Мы прибыли в хорошее время... но, как всегда в нашей истории, мы должны преодолевать неудачи. Мы живем в постоянных страданиях, но это веселое страдание. «Барса» – это веселое страдание.

Давайте проживем это более сплоченно, чем когда-либо, перед лицом невзгод. Нам выпала честь, потому что у нас есть возможность стать свидетелями этого».

«Барселона» действительно переживает поворотный момент в своей истории: клуб выиграл первый за четыре сезона титул Ла Лиги с тренером, который ранее играл за каталонцев, вернулисся в плей-офф Лиги чемпионов и обновляет легендарный стадион.