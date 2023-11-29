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«Мы живем в постоянных страданиях». Философская речь Лапорты на дне рождения «Барсы»

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Жоан Лапорта ушел в философию на церемонии, посвященной 124-летию «Барселоны»:

«Мы прибыли в хорошее время... но, как всегда в нашей истории, мы должны преодолевать неудачи. Мы живем в постоянных страданиях, но это веселое страдание. «Барса» – это веселое страдание.

Давайте проживем это более сплоченно, чем когда-либо, перед лицом невзгод. Нам выпала честь, потому что у нас есть возможность стать свидетелями этого».

«Барселона» действительно переживает поворотный момент в своей истории: клуб выиграл первый за четыре сезона титул Ла Лиги с тренером, который ранее играл за каталонцев, вернулисся в плей-офф Лиги чемпионов и обновляет легендарный стадион.

2 комментария
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Андрей Романов
вернулисся😳
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Rachid
Грамотный, мудрый Президент Лапорта - спокойно разгребает все экономические проблемы оставшиеся от клоуна бармалея - выплачивает 1 млрд 350 млн долг, восстанавливает Барселону, строит новый стадион, терпит все нападки и критику от своих непопулярных действий, причем уже во второй раз, преданный до мозга костей эмблеме Клуба - СУПЕР ПРЕЗИДЕНТ!!!
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