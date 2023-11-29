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«Барселона» представила новую эмблему с особым смыслом

Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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«Барселона» представила новую эмблему, которая будет использована в честь 125-летия клуба.

Новая эмблема имеет ту же форму, что и нынешняя, но у нее синий фон и золотые края. На гербе также выделены цифры 1, 2 и 5 в честь исторического юбилея «Барсы».

Выступая на презентации, президент «Барсы» Жоан Лапорта сказал:

«Барса переживает обновление. Самый важный институциональный проект клуба. Это момент серьезных испытаний, важных перемен, типичных для новой эпохи клуба, которые выведут нас к новым задачам».

«Я бы попросил болельщиков «Барселоны» прожить этот момент с максимальной отдачей и максимальной интенсивностью. Мы — свидетели этих событий. О них будут помнить десятилетиями. «Барселона» - лучшая спортивная команда в мире», - объявил Лапорта.

«В моменты величайших сомнений давайте подумаем о титанических усилиях других поколений, которым удалось превратить «Барсу» в тот клуб, который мы знаем и любим сегодня», - заключил он.

7 комментариев
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MaxWalker99
эээм не понял
шо за хрень, надеюсь это не на постоянку очень хреново выглядит
+9
-1
+8
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Alexlagodny
Надеюсь только на один матч, день рождения Барсы.
+7
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+7
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Ихарь Окенфэйлов
Ну цифры расположили креативно в виде мяча
+4
0
+4
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Real Madrid 04
Ответ MaxWalker99
эээм не понял шо за хрень, надеюсь это не на постоянку очень хреново выглядит
Естественно это просто в честь дня рождения
+1
0
+1
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MaxWalker99
Ответ Alexlagodny
Надеюсь только на один матч, день рождения Барсы.
ну юбилей
пусть будет на сезон но не больше
+1
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Knyaz Dadiani
хахах что за бред
+2
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Александр Мартынец
не понимаю.зачем менять эмблему и форму?это же символ история
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