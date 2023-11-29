«Барселона» представила новую эмблему с особым смыслом

«Барселона» представила новую эмблему, которая будет использована в честь 125-летия клуба.

Новая эмблема имеет ту же форму, что и нынешняя, но у нее синий фон и золотые края. На гербе также выделены цифры 1, 2 и 5 в честь исторического юбилея «Барсы».

Выступая на презентации, президент «Барсы» Жоан Лапорта сказал:

«Барса переживает обновление. Самый важный институциональный проект клуба. Это момент серьезных испытаний, важных перемен, типичных для новой эпохи клуба, которые выведут нас к новым задачам».

«Я бы попросил болельщиков «Барселоны» прожить этот момент с максимальной отдачей и максимальной интенсивностью. Мы — свидетели этих событий. О них будут помнить десятилетиями. «Барселона» - лучшая спортивная команда в мире», - объявил Лапорта.

«В моменты величайших сомнений давайте подумаем о титанических усилиях других поколений, которым удалось превратить «Барсу» в тот клуб, который мы знаем и любим сегодня», - заключил он.