«Барселона» представила новую эмблему с особым смыслом
«Барселона» представила новую эмблему, которая будет использована в честь 125-летия клуба.
Новая эмблема имеет ту же форму, что и нынешняя, но у нее синий фон и золотые края. На гербе также выделены цифры 1, 2 и 5 в честь исторического юбилея «Барсы».
Выступая на презентации, президент «Барсы» Жоан Лапорта сказал:
«Барса переживает обновление. Самый важный институциональный проект клуба. Это момент серьезных испытаний, важных перемен, типичных для новой эпохи клуба, которые выведут нас к новым задачам».
«Я бы попросил болельщиков «Барселоны» прожить этот момент с максимальной отдачей и максимальной интенсивностью. Мы — свидетели этих событий. О них будут помнить десятилетиями. «Барселона» - лучшая спортивная команда в мире», - объявил Лапорта.
«В моменты величайших сомнений давайте подумаем о титанических усилиях других поколений, которым удалось превратить «Барсу» в тот клуб, который мы знаем и любим сегодня», - заключил он.
шо за хрень, надеюсь это не на постоянку очень хреново выглядит
пусть будет на сезон но не больше