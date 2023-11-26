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«Сегодня я был не очень хорош». Де Йонг недоволен собой и рассказал, чего не хватает команде

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Френки де Йонг вернулся после двухмесячного отсутствия из-за травмы, полученной 23 сентября в игре с «Сельтой». Голландец отыграл все 90 минут субботнего матча с «Райо», однако свою игру оценил скверно:

«Сегодня я был не очень хорош. Я не чувствовал себя хорошо.

Мы должны продолжать упорно работать, чтобы совершенствоваться. Нам нужно быть более последовательными с мячом; с владением мячом у нас не все в порядке. В команде есть уверенность, план хороший, но нужно его выполнять».

6 комментариев

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SaH4r.
Ответ войд
Негрейры не хватает,Де Йонг мог об этом сказать прямо)
Барсу ограбили вчера не назначив пенальти в конце, так что придумывай новый коммент))🤡
+12
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+10
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El Mark
Уверенность и "план" хороший. Что может быть еще в жизни лучше?)
+1
0
+1
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ЧИКО
Меня бесит одно, сколько матчей или даже сезонов, можно говорить, что ЧТО-ТО НАДО ИСПРАВИТЬ!!!! что-то надо сделать…. сколько можно отмечать, что надо сделать??? не могу понять, что-же мешает это сделать? почему уже не видно, что кто-то что-то делает и исправляет ошибки??? постоянно НАДО-НАДО…. так профукали уже сезон, так давайте уже делайте…..!!!👹👹👹
+1
0
+1
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Анатолий Петрушкин
Ответ A K
Хороший план - это важно. В Барселоне каждый может 5 кустов для себя выращивать. Так победим! 💪🏻
в России почти 20, толку то(
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0
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