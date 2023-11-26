«Сегодня я был не очень хорош». Де Йонг недоволен собой и рассказал, чего не хватает команде

Френки де Йонг вернулся после двухмесячного отсутствия из-за травмы, полученной 23 сентября в игре с «Сельтой». Голландец отыграл все 90 минут субботнего матча с «Райо», однако свою игру оценил скверно:

«Сегодня я был не очень хорош. Я не чувствовал себя хорошо.

Мы должны продолжать упорно работать, чтобы совершенствоваться. Нам нужно быть более последовательными с мячом; с владением мячом у нас не все в порядке. В команде есть уверенность, план хороший, но нужно его выполнять».