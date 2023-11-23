Де Йонг впервые стал отцом. Со своей девушкой познакомился еще в школе
Френки де Йонг и его девушка Микки Киемени празднуют рождение мальчика!
Френки и Микки знают друг друга со школьных лет.
Для Френки это большая новость. Он пропустил тренировку во вторник, чтобы побыть с любимой в этот момент. А в четверг Де Йонг уже получал поздравления от партнеров.
Голландец только что восстановился после травмы. Скорее всего, мы увидим его на поле в субботу, когда «Барса» на выезде встретится с «Райо Вальекано».
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