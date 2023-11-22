Очень необычный массаж: болельщик заснял на камеру, как Лео Месси оказывали помощь прямо во время матча Бразилия - Аргентина 🔞

Ракурс решает все.

Лионель Месси нанес один удар по воротам в матче Бразилия – Аргентина (0:1). На 62-й минуте игры капитан гостей попробовал пробить из-за пределов штрафной, получив мяч от нападающего Хулиана Альвареса. Удар был заблокирован.

На 78-й минуте Месси был заменен. Вместо него вышел полузащитник Анхель Ди Мария.

Отметим, что по ходу 1-го тайма матча, прошедшего в рамках отборочного турнира ЧМ-2026, Месси оказывали помощь в связи с дискомфортом в ноге.

Этот момент заснял на телефон один из болельщиков, находившихся на трибунах. С такого ракурса массаж вызывает некоторые вопросы.