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Очень необычный массаж: болельщик заснял на камеру, как Лео Месси оказывали помощь прямо во время матча Бразилия - Аргентина 🔞

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Ракурс решает все.

Лионель Месси нанес один удар по воротам в матче Бразилия – Аргентина (0:1). На 62-й минуте игры капитан гостей попробовал пробить из-за пределов штрафной, получив мяч от нападающего Хулиана Альвареса. Удар был заблокирован.

На 78-й минуте Месси был заменен. Вместо него вышел полузащитник Анхель Ди Мария.

Отметим, что по ходу 1-го тайма матча, прошедшего в рамках отборочного турнира ЧМ-2026, Месси оказывали помощь в связи с дискомфортом в ноге.

Этот момент заснял на телефон один из болельщиков, находившихся на трибунах. С такого ракурса массаж вызывает некоторые вопросы.

1 комментарий

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Flow market Victor Mercedes
Это Роман отрабатывал косяк за свой язык)))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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