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У Айтаны Бонмати очередная награда! Девушка получила приз от организаторов Golden Boy

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Прошедший сезон в женском футболе прошел под знаменем Айтаны Бонмати. С «Барселоной» девушка взяла Лигу чемпионов, Суперкубок и чемпионат страны. Она также стала чемпионкой мира в составе сборной Испании. В каждом турнире Айтану признавали лучшей.

За год Бонмати взяла все международные индивидуальные награды: «Золотой мяч» мундиаля и France Football, также она была признана лучшей футболисткой года по версии УЕФА.

Девушка добавила к себе в копилку еще один приз. Издание Tuttosport, вручающее известную премию Golden Boy, назвало Айтану лучшей футболисткой прошлого сезона.

Лучшим игроком сезона был признан Эрлинг Холанд. Награда Golden Boy досталась Джуду Беллингему. По данным Фабрицио Романо, чествование победителей пройдет в Турине 4 декабря.

Поздравляем!

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