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Гюндоган хочет уйти в «Галатасарай»? Агент игрока «Барселоны» не смог сдержать эмоции 😂

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Очередной вброс от прессы.

В начале неделе турецкий журналист Бурхан Кан Терзи заявил, что Илкай Гюндоган устал от «Барселоны» и уже провел встречи с «Галатасараем».

Издание SPORT связалось с агентом хавбека, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, тот посмеялся над ней и заявил, что его клиент счастлив в Ла Лиге.

После класико Гюндоган раскритиковал некоторых одноклубников за то, что они недостаточно расстроились из-за потери очков. Позже появились слухи, что жена Илкая и он сам не смогли адаптироваться к новой жизни в Испании, что уже было опровергнуто.

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