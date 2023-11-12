«Это случалось со мной как с игроком»: Хави назвал сомнительную причину нестабильной игры «Барсы»

«Барселона» уступила в двух из пяти последних матчей во всех турнирах. При этом, говоря откровенно, победы каталонцев трудно назвать убедительными.

Первая встреча с «Шахтером» закончилась с шатким счетом 2:1. Араухо вырвал у «Сосьедада» три очка уже в добавленное время. Наконец, «блаугране» пришлось отыгрываться в матче с «Алавесом». Победный гол на свой счет записал Левандовски – поляк забил с одиннадцатиметровой отметки.

Хави признает, что его команда показывает не самый вдохновляющий футбол.

После игры с «Алавесом» тренер объяснил журналистам, почему его подопечные выступают не так, как хотелось бы поклонникам клуба:

«Когда я говорю о том, что окружает «Барсу», я имею в виду не болельщиков, а прессу. Именно критика со стороны прессы влияет на игроков, и именно поэтому мы играем не очень хорошо. В перерыве матча с «Алавесом» я сказал парням успокоиться.

Я даже не сомневаюсь, что критика со стороны прессы влияет на команду. Это случалось со мной как с игроком, то же самое я вижу сейчас. Существует негативная атмосфера, которая вредит нам. Все, что говорится в прессе, влияет на игроков».

Не кажется ли вам, что футболистам уровня «Барселоны» нужно проще относиться к критике?