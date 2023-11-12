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Хави говорит о «кризисе» в «Барселоне» после двух поражений в последних трех играх

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"Это несравнимо. Это не кризис. Я пережил здесь несколько ужасных кризисов, и это не один из них", - заявил Хави на пресс-конференции в субботу.

«Я всю свою жизнь сталкивался с критикой [со стороны СМИ]», - добавил он. «К этому почти привыкаешь. Это «Барса», и ты должен это принять.

Мы плохо играли в последних двух играх, и мы должны быть честными. Мы не были достаточно хороши и не соответствовали ожиданиям».

Это влияет на меня в три раза сильнее, потому что я болельщик. Когда команда побеждает, я наслаждаюсь этим в три раза больше, но когда мы этого не делаем и возникает критика, я страдаю в три раза больше дома со своей семьей». 

 

1 комментарий

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Sadullo
Короче говоря не оправдал хави не уровень Барселоны честно
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