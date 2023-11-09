Травмированные спешат на помощь. Хави верит, что восстановление одного игрока вернет «Барсу» на правильный путь

Сможет все исправить?

По информации из новой статьи Хави Мигеля для Diario AS, Хави уверен, что возвращение Педри сможет прервать серию неудач «Барселоны» и исправить результаты команды.

Полузащитник получил травму правой четырехглавой мышцы бедра в конце августа и почти полностью пропустил начало сезона. 20-летний испанец вернулся в начале ноября, но пока не попадал в стартовый состав — в качестве меры предосторожности он выходил на 30 минут во втором тайме.

Ожидается, что 20-летний полузащитник попадет в старт в матче против «Алавеса» — впервые почти за три месяца.

В последних матчах «блауграна» потеряла свою креативность, и Хави рассчитывает, что возвращение Педри возродит фирменный стиль команды на поле. Особенно важным его возвращение выглядит на фоне дисквалификации Гави, нестабильной игры Ориоля Ромеу и долгого восстановления Де Йонга, который тоже является ключевым игроком «Барсы».