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Травмированные спешат на помощь. Хави верит, что восстановление одного игрока вернет «Барсу» на правильный путь

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Сможет все исправить?

По информации из новой статьи Хави Мигеля для Diario AS, Хави уверен, что возвращение Педри сможет прервать серию неудач «Барселоны» и исправить результаты команды.

Полузащитник получил травму правой четырехглавой мышцы бедра в конце августа и почти полностью пропустил начало сезона. 20-летний испанец вернулся в начале ноября, но пока не попадал в стартовый состав — в качестве меры предосторожности он выходил на 30 минут во втором тайме.

Ожидается, что 20-летний полузащитник попадет в старт в матче против «Алавеса» — впервые почти за три месяца.

В последних матчах «блауграна» потеряла свою креативность, и Хави рассчитывает, что возвращение Педри возродит фирменный стиль команды на поле. Особенно важным его возвращение выглядит на фоне дисквалификации Гави, нестабильной игры Ориоля Ромеу и долгого восстановления Де Йонга, который тоже является ключевым игроком «Барсы».

1 комментарий

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Игорь Климов
Всем игрока Барселоны скорого появления в составе!
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