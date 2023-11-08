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«Я абсолютно уверен». Хави назвал причину низкой результативности Левандовски в этом сезоне

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«Он [Левандовски] готов на 100%. На него влияет отсутствии позиционной игры», — заявил Хави на пресс-конференции перед матчем с «Алавесом» в ответ на вопрос о низкой результативности польского форварда.

«Мы плохо атаковали и не помогали Роберту, как обычно. Я абсолютно уверен, что проблема в отсутствии позиционной игры. Нам нужно улучшиться в этом аспекте, и это касается каждого на каждой из позиций».

Роберт Левандовски не забивал с 23 сентября, когда «Барселона» дома обыграла «Сельту» (3:2). В этот период нападающий пропустил три матча из-за травмы и принял участие в шести. На старте сезона поляк забил 6 голов и оформил 4 ассиста.

В воскресенье 35-летний футболист получит новый шанс прервать свою голевую засуху в матче против «Алавеса», который пройдет на «Монжуике».

 

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