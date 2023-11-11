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Де Йонг пропустил уже 9 матчей «Барсы». Хави рассказал, когда Френки вновь выйдет на поле

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В матче с «Сельтой» в Ла Лиге Де Йонг получил травму. У Френки диагностировано повреждение тибиофибулярного синдесмоза правого голеностопа.

Издание Mundo Deportivo сообщило, что восстановление займет от 5 до 7 недель.

Голландец пропустил уже 9 матчей «Барсы». Без полузащитника «блауграна» уступила в двух из трех последних игр. Mundo Deportivo в своем исследование связало снижение результатов команды с отсутствием Френки.

Но скоро болельщики вновь увидят игру голландца, утверждает Хави: «Френки будет готов к матчу с «Райо Вальекано».

Встреча «Барсы» и «Райо» назначена на 25 ноября. Без Де Йонга каталонцам предстоит встретиться с «Алавесом» в рамках 13-го тура Ла Лиги.

Пожелаем Френки скорейшего выздоровления.

3 комментария

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ljolik888
ДеЙонг это сила , рядом сним даже Ромео смотрелся хорошо . Надеюсь травмы обойдут его стороной и мы увидим фантастическую игру Френки на постоянной основе !
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