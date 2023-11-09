«Барселона» страдает без Де Йонга. Результаты команды демонстрируют, насколько важен Френки для каталонцев

Незаменимый.

«Барселона» сейчас находится на спаде после поражения в обидного поражения в класико. В прошлую субботу каталонцы еле обыграли «Реал Сосьедад» на последней минуте, а последний матч ЛЧ завершился поражением от «Шахтера».

На самом деле результаты «блауграны» страдают уже не первую неделю. В немалой степени это связано с травмами, но с возвращением Роберта Левандовски, Рафиньи, Жюля Кунде и Педри «Барселона» все еще не может вернуться на уровень начала сезона.

Френки де Йонг является последним игроком, который так и не вернулся на поле, так что издание Mundo Deportivo решило сравнить, как «Барса» выступает с ним и без него. И цифры демонстрируют, что именно нидерландский полузащитник является ключом к успехам каталонцев.

Де Йонг отыграл по 90 минут в 6 матчах на старте сезона: 5 из них завершились уверенными победами, и один — ничьей. С тех пор, как голландец получил травму, результаты изменились. «Барселона» дважды проиграла, дважды сыграла вничью и выиграла пять раз.

В среднем с Френки в составе каталонцы забивали по 3 гола за матч и пропускали по 0,6. Без него результативность команды значительно просела: 1,2 забитых в среднем, 0,88 пропущенных.

Без сомнения, отсутствие Де Йонга является лишь одним из многих факторов, но он безусловно критично важен для команды. Как минимум потому, что без него такие игроки, как Ориоль Ромеу и Илкай Гюндоган выглядят без него гораздо менее уверенно.

В клубе надеялись, что Френки вернется к матчу с «Алавесом», но пока полузащитник не до конца восстановился от травмы и, ко всему прочему, со дня на день он и его девушка Микки Кимени ждут рождения первенца. Хавбек уже предупредил клуб, что, как это случится, он сделает перерыв в своей реабилитации, чтобы быть рядом со своей партнершей и ребенком.

Так что ждем Де Йонга только после международного перерыва.