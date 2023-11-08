Шесть лет назад Пике выразил желание в будущем стать президентом «Барселоны». Изменилось ли что-то?

Отвечает сам Жерар.

Про большие амбиции Жерара Пике было известно давно. Однако мало кто предполагал, что экс-защитник «Барселоны» метит настолько высоко.

«Я не создан для того, чтобы быть тренером. Я хочу стать президентом «Барселоны». Это моя мечта», − заявил Жерар Пике в 2017 году.

Мечтает ли он об этом же шесть лет спустя? Отвечает сам испанец.

«Я не исключаю этого, но сейчас у меня в голове этого нет. Это очень жертвенная работа, ты выкладываешься на благо клуба без финансовой выгоды. Я бы рассматривал этот вариант только из-за связи, так как чувствую, что многим обязан клубу», − цитирует 36-летнего экс-футболиста Sport.

Пике молод и у него еще достаточно времени для того, чтобы решить, хочет ли он стать преемником Жоана Лапорты. Ведь следующие президентские выборы в клубе пройдут лишь в 2027 году.