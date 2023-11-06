«Барса» и сборная Испании беспокоятся за Педри. Стало известно, как его будут защищать от рецидива

Испания рассматривает возможность исключения Педри из состава команды на отборочные матчи Евро в этом месяце, чтобы обезопасить игрока от рецидива травмы, сообщают многочисленные источники.

Федерация Испании планирует постепенно возвращать Педри в международный футбол после того, как он пропустил почти шесть месяцев. Более того, Педри ни разу не играл под руководством нового тренера сборной Луиса де ла Фуэнте.

По данным SPORT, Педри может быть включен в заявку, но ему будет предоставлено мало игровых минут, поскольку Испания уже квалифицировалась на Евро. Но все зависит от того, как он сыграет за «Барсу» в матче Лиги Чемпионов против «Шахтера» во вторник.

Педри впервые сыграл за «Барсу» с августа, выйдя со скамейки запасных в матче с «Сосьедадом». «Барса» подтвердила, что полузащитник вернулся к полноценной физической форме, однако все еще существует опасение рецидива, если игрок снова получит чрезмерную нагрузку.