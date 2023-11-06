FC Barcelona
Блог

«Барса» и сборная Испании беспокоятся за Педри. Стало известно, как его будут защищать от рецидива

Клубы Клубы
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Барселона Барселона
Педри Педри
Футбол Футбол

Испания рассматривает возможность исключения Педри из состава команды на отборочные матчи Евро в этом месяце, чтобы обезопасить игрока от рецидива травмы, сообщают многочисленные источники.

Федерация Испании планирует постепенно возвращать Педри в международный футбол после того, как он пропустил почти шесть месяцев. Более того, Педри ни разу не играл под руководством нового тренера сборной Луиса де ла Фуэнте.

Xavi asks Barcelona to make 'last effort' to sign midfielder after Pedri injury

По данным SPORT, Педри может быть включен в заявку, но ему будет предоставлено мало игровых минут, поскольку Испания уже квалифицировалась на Евро. Но все зависит от того, как он сыграет за «Барсу» в матче Лиги Чемпионов против «Шахтера» во вторник.

Педри впервые сыграл за «Барсу» с августа, выйдя со скамейки запасных в матче с «Сосьедадом». «Барса» подтвердила, что полузащитник вернулся к полноценной физической форме, однако все еще существует опасение рецидива, если игрок снова получит чрезмерную нагрузку.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Ну да. Сначала загнали, теперь будут беречь - логично.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Дайте Педри окрепнуть ! Зачем вызывать игрока после травмы на ненужные матчи сборных ? Он пропустил очень много времяни и не надо рисковать здоровьем .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий